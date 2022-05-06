إيطاليا: بوسع الهند إحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نيودلهي- وصفت الحكومة الإيطالية الهند بأنها “واحدة من أهم الدول التي يمكنها إحياء المفاوضات” بين روسيا وأكرانيا، التي تشهد حالة ركود حاليا.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية لويجي دي مايو في تصريحات صحفية الجمعة بنيودلهي، قال فيها “تواجدي هنا في الهند اليوم يشكل أيضًا فرصة عظيمة للعمل مع شريك رئيسي مثل الهند للتوصل إلى اتفاقية سلام” مأمولة بين الكرملين والسلطات في كييف.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية “أولا وقبل كل شيء، ينبغي استئناف المفاوضات المتوقفة اليوم” بين الطرفين، و”العمل الذي نقوم به مع وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، هو بناء أسس للتمكن من استئناف المفاوضات للتوصل إلى السلام في أقرب وقت ممكن”.

وقد أعلن دي مايو عن “اجتماع مثمر للغاية” مع نظيره الهندي جرى في وقت سابق اليوم “من أجل السلام في أوكرانيا”.

وقد دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي تبنى موقفا أقرب الى الحياد من الحرب، في تصريحات من برلين وباريس خلال جولته الأوروبية، إلى وقف إطلاق النار.