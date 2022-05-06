أوكرانيا ترغب في انضمام الهند والصين للدول الضامنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قدمت سبع دول، من ضمنها إيطاليا، نفسها كضامن مستقبلي لأمن أوكرانيا في إطار اتفاقية سلام محتملة بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب.

صرح بذلك مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، مضيفًا أنه يأمل أن تنضم الصين والهند أيضًا إلى المجموعة.

وقال يرماك في مقابلة مع (آر بي سي، أوكرانيا)، أعادت نشرها وكالة الانباء الأوكرانية الوطنية، “لكل دولة تاريخها وسياستها الخاصة. يمكننا اليوم أن نقول إننا نود أن نرى الصين والهند وربما دولًا أخرى من بين الضامنين للأمن”.

وتابع: “في الوقت الراهن، لم تعرب الصين علنًا عن رغبتها” في ذلك، “لكن بالطبع هناك اتصالات”، مشددًا على الدور المهم لبكين على الساحة الدولية والعلاقات التجارة القوية بين بكين وكييف.

وأشار يرماك إلى أن الدول التي أعربت في الوقت الراهن عن الاستعداد للقيام بدور الضامن لأمن أوكرانيا في اتفاقية سلام مستقبلية محتملة هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا وبولندا وإيطاليا.