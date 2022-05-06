إيطاليا: 125 وفاة جديدة بكوفيد وتسجيل حوالي 44 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية اليومية الخاصة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 صدرت مساء الجمعة (6 أيار/مايو) تسجيل 125 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و43 ألفا و947 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وتبلغ نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات 14.5% (النسبة أمس كانت 14.7%)

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس الخميس كانت 138 وفاة والاصابات 48 ألفا و255 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، تراجع قليلا عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات (بمقدار 6 مرضى) ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 363 سريرا، وانخفضت كذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بواقع 220 مريضا) لتصل إجمالا إلى 9 آلاف و164.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية المؤكدة) يبلغ 16 مليون و726 ألفا و990، حصد الوباء أرواح 164 ألفا و304 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم اليوم إلى 15 مليون و416 ألفا و301.