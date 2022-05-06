كونتي: لا لإرسال “أسلحة ثقيلة” لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، رئيس الوزراء الإيطالي السابق، جوزيبي كونتي الحكومة إلى تبني تحولا في سياستها بشأن الحرب في أوكرانيا لدعم مفاوضات بي الكرملين وكييف، مجددا رفض إرسال “الأسلحة الثقيلة والأكثر فتكًا” للجيش الاوكراني.

وقال كونتي الجمعة، على هامش حدث في روما “لا أعتقد مطلقًا أن موقفنا يجب أن يكون في التفكير بإرسال أسلحة أثقل وأكثر فتكًا. بالأمس، تحدث (وزير الدفاع، لورينزو) غويريني أيضًا بمنطق (إرسال) أسلحة دفاعية. نريد تحولاً حاسمًا لإيطاليا (بالدفع) للتفاوض، والاستثمار في الحوار السياسي من أجل حل سلمي”.

ولن يؤثر موقف حركة خمس نجوم على تصويت برلماني مرتقب بشأن إرسال دفعة أسلحة جديدة لأوكرانيا حيث تتمتع حكومة ماريو دراغي بدعم برلماني عريض.