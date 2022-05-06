الفاو: تراجع طفيف بأسعار الأغذية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- سجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية انخفاضا طفيفا خلال نيسان/أبريل في أسعار الزيوت النباتية والذرة بعد قفزة قياسية في الشهر الذي سبقه، لكنّه سجل ارتفاعا طفيفا في أسعار الأرز، واللحوم، ومنتجات الألبان، والسكر.

وبلغ مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 158.5 نقطة في نيسان/أبريل 2022، أي ما يُعدّ انخفاضا مقداره 0.8 في المائة عن مستواه الأعلى على الإطلاق الذي سجله في آذار/مارس، وظل المؤشر الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأكثر تداولا في التجارة، أعلى بنسبة 29.8 في المائة عما كان عليه في نيسان/أبريل 2021.

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في الفاو، ماكسيمو توريرو كولين، إن الانخفاض الطفيف في المؤشر شكّل “متنفسا مرحَبا به لاسيّما بالنسبة إلى بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، بيد أنّ أسعار الأغذية لا تزال قريبة من المستويات المرتفعة التي سجلتها مؤخرا، مما يعكس استمرار انكماش السوق ويطرح تحديا أمام الأمن الغذائي العالمي بالنسبة إلى الشرائح الأضعف”.

وكانت المنظمة، التي تتخذ العاصمة الإيطالية روما مقرا لها، عزت القفزة الكبيرة لأسعار السلع الغذائية العالمية في آذار/مارس 2022 لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إلى الحرب في منطقة البحر الأسود، التي أرسلت صدمات عبر أسواق الحبوب الأساسية والزيوت النباتية.

واستحوذ الاتحاد الروسي وأوكرانيا مجتمعين على حوالي 30% و20% من صادرات القمح والذرة العالمية، على التوالي، خلال السنوات الثلاث الماضية.