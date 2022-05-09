مسؤول صحي إيطالي: بعد 15 حزيران صيف بدون قيود كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤول صحي إيطالي، أنه “بعد الـ15 من حزيران/يونيو المقبل، ستكون الظروف سانحة للدخول في فصل صيف بدون قيود”، من ناحية وباء كوفيد 19.

وفي معرض تقييمه للوضع الوبائي في البلاد، قال وكيل وزارة الصحة، أندريا كوستا، في تصريحات متلفزة الإثنين، إن “من المهم في هذه المرحلة، أن علينا أن نكرر كل يوم قول، أن من الضروري أن يحصل كبار السن وذي الضعف الصحي على الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكوفيد، الذي يوفر لهم الحماية بشكل أفضل”.

وذكّر كوستا، بأنه من ناحية أخرى، لا يزال لدينا حوالي 3 ملايين مواطن ينتظرون الجرعة المنشطة (الثالثة)”، والذين “على الرغم من تباطؤ الإجراءات، من المهم أن يكملوا دورة التطعيم لأنهم بذلك سيكونون محميين لمواجهة عودة ظهور الفيروس”، في الموسم المقبل.