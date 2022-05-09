رئيسة الشيوخ الإيطالي: الاستثمار باستدامة الطاقة طريق إلزامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي إليزابيتا كازيلاتي، أن “العواقب المأساوية لتغيّر المناخ وأزمة موارد الطاقة التقليدية المقلقة بشكل متزايد، علامات يتعين أمامها تعزيز وبث الوعي لدى المواطنين بأن الاستثمار في الاستدامة لم يعد مجرد خيار جدير، ثابت وطويل الأمد، بل طريق إلزامية سواء أكان على المستوى البيئي، الاقتصادي أو الاجتماعي”.

هذا ما جاء في رسالة بعثتها إلى منتدى (Duezerocinquezero) الوطني للطاقة والاستدامة، الذي روجت له بلدية بادفا (مقاطعة ڤينيتو ـ شمال) بالتعاون مع الرابطة الإيطالية لشركات خدمات الطاقة (ASSOESCo)، والملتئم الإثنين.

وقالت كازيلاتي، إنه “في الوقت نفسه، فإن التوترات الدولية الأخيرة، التي تفاقمت بسبب المأساة الإنسانية غير المقبولة للحرب في أوكرانيا، تجبرنا على إعادة التفكير بأهداف الاكتفاء الذاتي للطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، أيضاً من منظور الأمن الوطني لمواجهة أي ثغرة محتملة فيه”.