رينزي يدعو مجددا لتعيين مبعوث أوروبي للتفاوض مع الكرملين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، السيناتور ماتيو رينزي الدعوة إلى تعيين مبعوث أوروبي للتفاوض مع الاتحاد الروسي ولمؤتمر سلام لإنهاء الحرب في القارة العجوز.

ودعا رينزي، زعيم حزب (إيطاليا حية) المنشق عن الحزب الديمقراطي إلى اختيار المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أو رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لهذه المهمة.

وقال في تدوينة على الشبكة الالكترونية “سواء بتعيين مبعوث خاص أو إقامة مؤتمر سلام، نحن بحاجة إلى مبادرة سياسية ودبلوماسية من جانب أوروبا. قلنا هذا منذ 24 شباط فبراير” الماضي اليوم بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، و”الآن يبدو أن الجميع تقريبًا يقولون ذلك”.

وقال “نقولها مجددا وبشكل خاص اليوم 9 أيار/مايو: يوم أوروبا. من يحب أوروبا يأمل في مبادرة سياسية ودبلوماسية كبرى لإنقاذ السلام وإنقاذ الكوكب”.