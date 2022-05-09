ميلوني تصف مؤتمر (مستقبل أوروبا) بـ”المهزلة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقدت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض، رئيسة كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (Ecr)، جورجا ميلوني مؤتمر (مستقبل أوروبا) الذي اختتم أعماله اليوم في ستراسبورغ، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

وقالت ميلوني في مذكرة الاثنين “اليوم هو يوم أوروبا وتختتم أعمال المؤتمر حول مستقبل الاتحاد الأوروبي. مبادرة كان من الممكن أن تضع الأسس لأوروبا جديدة، أكثر احتراماً للهويات الوطنية وأكثر مركزية على الساحة الدولية، لكن الفيدراليين حولوها إلى مهزلة”.

وأضافت “لقد فرضوا أجندتهم، ورفضوا كل مقترحات المحافظين وأقاموا منصة إعلامية بتكاليف غير معروفة ولا تمثل مشاعر الشعوب. ستواصل كتلة المحافظين والإصلاحيين العمل لإعطاء روح ومهمة لأوروبا وبناء اتحاد دول حرة وذات سيادة قادرة على الوقوف شامخة في الغرب وفي العالم. أوروبا تفتخر وتفخر بنفسها وقادرة على الدفاع من تهديدات الأنظمة الاستبدادية”.