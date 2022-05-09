إيطاليا: 84 وفاة جديدة بسبب كوفيد وتسجيل 17 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية اليومية الخاصة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 صدرت مساء الاثنين (9 أيار/مايو) تسجيل 84 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و17 ألفا و155 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وتبلغ نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات 13.6% مقابل 15.1% المعلنة أمس الاحد.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة الأحد كانت 72 وفاة والاصابات 30 ألفا و804 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، ارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات (7 مرضى إضافيين) ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 363 سريرا، وارتفعت كذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بواقع 80 مريضا) لتصل إجمالا إلى 8 آلاف و735.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية المؤكدة) يبلغ 16 مليون و816 ألفا و419، حصد الوباء أرواح 164 ألفا و573 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم اليوم إلى 16 مليون و816 ألفا و419.