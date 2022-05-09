جينتيلوني: سلام وازدهار أوروبا في خطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لشبونة-أشار المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني إلى أن “التاريخ أثبت أن شومان على حق باقتراحه في عام 1950 الجمع بين انتاج الفحم والصلب من أجل جعل الحرب بين فرنسا وألمانيا ليس فقط غير واردة، بل مستحيلة ماديًا”، في إشارة مبادرة رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفرنسي الأسبق إنشاء (الجماعة الأوروبية للفحم والصلب) والتي تعتبر أول عملية اندماج أوروبية رسمية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف جينتيلوني، مخاطبا الاثنين حدثا في لشبونة بمناسبة (يوم أوروبا) “لأكثر من سبعة عقود، تمتعت أوروبا بالسلام والازدهار”، ولكن “هذه النتيجة اليوم في خطر”، حيث “عادت الحرب إلى القارة الأوروبية أمام حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مباشرة”.

كما أعاد جينتيلوني التأكيد على أنه “من الواضح الآن أن الحرب في أوكرانيا سيكون لها تأثير اقتصادي كبير ويتعين علينا خفض توقعاتنا السابقة”، وذلك قبل أسبوع واحد من نشر المفوضية الاوروبية توقعات الربيع الاقتصادية يوم الاثنين 16 أيار/مايو. وقال “التوقعات الاقتصادية محاطة مرة أخرى (بعد الوباء) بعدم اليقين: الكلفة الإنسانية والاقتصادية للحرب ستعتمد على مدتها”.