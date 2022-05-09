وزير لبناني يعلن تأجيل زيارة البابا لبلاده لأسباب صحية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس اللجنة الوطنية العليا للإعداد لزيارة البابا فرنسيس للبنان وزير السياحة وليد نصار أن “لبنان تلقى رسالة من دوائر الفاتيكان تبلغ فيها رسميا قرار إرجاء زيارة الحبر الاعظم المقررة إلى لبنان، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للزيارة فور تحديده”، حسبما جاء في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشار نصار إلى أنه “قد تم إرجاء الزيارات الخارجية والمواعيد المقررة في برنامج قداسة البابا فرنسيس لأسباب صحية”، متمنيا لقداسته “الشفاء العاجل”، في إشارة معاناته من ألم في الركبة اليمنى.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت في وقت سابق عن زيارة البابا في 12-13 حزيران/يونيو، وصفها مكتب الصحافة بالفاتيكان بأنها “فرضية قيد الدراسة”.