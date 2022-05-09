دي مايو: التحول الأخضر ليس استبدال الطاقة الأحفورية بالمتجددة، بل ثورة اقتصادية وثقافية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو أنه ينبغي “ألا يُترجم التحول الأخضر إلى مجرد استبدال موارد الطاقة الأحفورية بمصادر متجددة “، بل على أنه “ثورة اقتصادية وثقافية حقيقية تضع في استدامة التداعيات الاجتماعية”.

وقال دي مايو الاثنين، متحدثًا في مؤتمر (التمويل المستدام في خدمة الدولة: الوضع الحالي والاستراتيجيات المستقبلية) إن “المسار نحو الاستدامة البيئية سيقود إلى إقامة نموذج تنموي جديد وتحديث الاقتصادات الأوروبية وخلق فرص جديدة ومختلفة للاستثمار والنمو والتوظيف”.

ووصف رئيس الدبلوماسية بـ”الأساسي” التآزر بين المؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أي عمل يهدف إلى “ضمان تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة”، مشددًا على أن “أهداف التحول البيئي تشمل بشكل متزايد السعي وراء نتائج ليست مجرد أرباح”. وقال “أنا أفكر في الواقع، في حماية البيئة والاستدامة والالتزام بالضمانات الاجتماعية”.