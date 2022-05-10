إيطاليو الولايات المتحدة: “ممتنون لبلدنا القوي الذي يمثله دراغي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن – أعربت المؤسسة الوطنية الإيطالية ـ الأمريكية (NIAF) عن “مشاعر الامتنان لإيطاليا القوية التي يمثلها رئيس الوزراء (ماريو) دراغي”.

وقال رئيس المنظمة الرئيسية الممثلة للإيطاليين في أمريكا، روبرت كارلوتشي، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الثلاثاء، على ضوء اللقاء المقرر اليوم في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء ماريو دراغي، إنه “يعزز صورة إيطاليا كقوة حيوية من أجل الخير على المسرح العالمي ويظهر ريادتها في أوروبا ومنطقة المتوسط ​​في خضم الأزمة الأوكرانية الحالية”.

وتأكيدًا لكون زيارة دراغي لواشنطن تمثل “الدور المهم الذي تلعبه إيطاليا كحليف للولايات المتحدة وعضو رئيسي في حلف شمال الأطلسي (ناتو)”، فإن كارلوتشي مقتنع بأن هذا “سيساعد في إحاطة وسائل الإعلام الأمريكية بشكل أفضل بالأهمية الجيوسياسية لإيطاليا”، مندداً بأنها “غالبًا ما تقلل من شأن ايطاليا”.

وشدد رئيس (NIAF) على أن “أمريكا ليس لديها حليف أفضل أو أقوى من إيطاليا”، وهذا “فخر بالنسبة لنا، لأن هذا الأمر سيتكرر من خلال حقيقة أن دراغي سيحظى بجائزة القائد المتميز المرموقة من قبل مجلس الأطلسي، أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة هذه”.

وخلص كارلوتشي الى القول، إن “إيطاليا متحدة بشكل كامل مع أكثر من 20 مليون أمريكي من أصل إيطالي، في القيم المشتركة للحرية وسيادة القانون الدولي”.