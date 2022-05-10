رئيس نادي ميلان لكرة القدم: عروض الشراء تتطلب وقتا لتقييمها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- نفى رئيس نادي آيه سي ميلان لكرة القدم، باولو سكاروني دخول مفاوضات شراء النادي، المتصدر حاليا لدوري الدرجة الأولى، في مرحلة حرجة، في إشارة على العرضين المقدمين من صندوق (إنفستكورب) البحريني ومن مجموعة (ريدبيرد) الأمريكية إلى صندوق (أليوت مانجمنت).

وقال سكاروني، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة (إيني) للطاقة، اليوم الثلاثاء على هامش حدث اقتصادي ردا على سؤال حول تباطؤ وتيرة المفاوضات، “لا معرفة لدي بشأن مرحلة حرجة. أعلم أن هناك عرضين وكما هو الحال دائمًا المسألة تستغرق وقتًا لإكمال نطاق العرضين ومقارنتهما”.

ونوه سكاروني بأن صندوق (أليوت) المالك للنادي هو من يقيّم عروض شراء النادي، وقال “إنها ليست عملية تخص ميلان. أنا لا أعتني بها ولو لدقيقة. نحن موضوع العرض ولست أنا المحاور المناسب”.