وزير الصحة الإيطالي: لا بد من نمو أعداد متلقي الجرعة الرابعة للقاح كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، إن “هناك حملة جارية للتلقيح ضد وباء كوفيد 19، تنطوي على الجرعة الرابعة لمن يتجاوزون سن الـ80، ضيوف دور العجزة ومن تتراوح أعمارهم بين 60-79 عامًا من المصابين بأمراض تجعلهم عرضة للخطر”.

وأضاف الوزير سبيرانتسا متحدثا في حدث حول “التكنولوجيا المفيدة للناس”، روجت له الكونفدرالية الإيطالية العامة للعمل (CGIL) الثلاثاء، في ميلانو (مقاطعة لومباردية ـ شمال)، إن “هذه المرحلة أعتقد أنها تكتسي أهمية خاصة، ولا بد لأعدادها من أن تنمو في الأسابيع المقبلة”.

وفي حديثه للجمهور، سأل الوزير نقابة العمال على وجه التحديد “عن نوع العلاقة التي تربطها بالشريحة الأكثر هشاشة من سكاننا. نطلب منكم المساعدة لأن شبكتكم في المنطقة تُعدّ أساسية في هذا المجال وعلينا إشراك العديد من هؤلاء الأشخاص”.

وجدد سبيرانتسا التشديد على أنه “حتى لو كنا قد دخلنا إلى مرحلة جديدة من وباء كوفيد 19 بفضل التغطية التطعيمية العالية، فإننا نحتاج إلى الإبقاء على مستوى الحذر عالياً”، لافتاً إلى أنه “على المستوى الإعلامي، يبدو الأمر كما لو أنه لم يعد هناك وباء فجأة، اعتباراً من 24 شباط/فبراير”، اليوم الذي بدأ فيه هجوم روسيا على أوكرانيا، “بل هناك حرب فقط”.

وأوضح الوزير أن هذا الأمر “يخلق صعوبة أكبر في إرسال الرسائل، في حين لا يزال لدينا أشخاص يفقدون حياتهم للأسف بسبب عدوى فيروس كوف ـ سارس ـ 2، وهم في الأساس أشخاص تزيد أعمارهم عن سن الـ80 عامًا”. واختتم بالقول: “أعتقد أن الجرعة المعززة الثانية للقاح يمكنها حماية جزء من هذه الأرواح، ومن هنا يأتي النداء إلى (CGIL) للمساعدة في نشر هذه الرسالة”.