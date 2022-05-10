بوريل: عدم دعوتنا لروسيا لمؤتمر دعم مستقبل سورية لأنها ليست حريصة على السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أنه لم تتم دعوة روسيا للنسخة السادسة لمؤتمر بروكسل حول (دعم مستقبل سورية والمنطقة) “لأننا ندعو الشركاء الذين لديهم مصلحة حقيقية للمساهمة في السلام في العالم”، و”روسيا أظهرت بوضوح بعدوانها على أوكرانيا أنه ليس لديها مثل هذه المصلحة للحفاظ على السلام في العالم”.

وخلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، ردا على سؤال حول تداعيات غياب روسيا عن المؤتمر على التعاون في القضايا الإنسانية العملية في سورية، أجاب بوريل “لم تكن هذه مشكلة على الرغم من أن الأمم المتحدة اختارت عدم المشاركة في استضافة هذا المؤتمر، في ضوء قرارنا بعدم دعوة روسيا”.

وأردف منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، الذي أعلن تخصيص أكثر 3 مليارات يورو للاجئين والنازحين السوريين للعامين الحالي والقادم، “لكن الأمم المتحدة شاركت بنشاط وتم تمثيلها على مستوى عالٍ جدًا”، حيث مثلها على سبيل المثال “المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، والمبعوث الخاص غير بيدرسن. لذا، فإن عمل المؤتمر لم يكن أكثر صعوبة والعلاقة مع الأمم المتحدة كانت إيجابية على الرغم من عدم دعوة روسيا”.