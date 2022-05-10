مسؤول صحي إيطالي: مقلق الميل نحو فكرة أن الوباء قد انتهى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول صحي إيطالي، أن “ما يثير القلق في بلدنا في الوقت الحالي هو الميل إلى التفكير بأن وباء كوفيد 19 قد انتهى”، كما أن “حقيقة أن عمليات تطعيم الأطفال والجرعات الثالثة لا تنطلق، هي عنصر مثير للقلق أيضاً”.

في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الثلاثاء، عاد مستشار وزير الصحة لحالة طوارئ كوفيد 19، ڤالتر ريتشاردي إلى “الدعوة إلى التمسك بمواقف الحذر فيما يتعلق بالعدوى المحتملة بفيروس كوف ـ سارس ـ 2”.

أما بالنسبة للبيانات الخاصة بالوباء، فـ”الحالة مقبولة من وجهة نظر عامة، لكن يجب أن تظل قيد المراقبة لأن العدوى لم تنته بعد”، مبيناً أن “الإشارات التي تردنا من بلدان أخرى مثيرة للقلق، لذا يجب أن نبقى حذرين”.

وخلص ريتشاردي الذي عاد للتو من الولايات المتحدة، معترفاً بأن “الإيطاليين يتمتعون باهتمام أكثر مقارنة بسكان البلدان الأخرى، لكن فكرة أننا تجاوزنا الوباء تنتشر كثيرًا بالفعل، وهذا أمر سيء مع المتحورات الجديدة المنتشرة للفيروس”.