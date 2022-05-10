بايدن يتطلع لـ” إعادة تأكيد الصداقة والشراكة القوية” مع إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-واشنطن- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتطلع إلى “إعادة تأكيد الصداقة والشراكة القوية” بين واشنطن وروما، وإلى “مناقشة دعمنا المستمر لأوكرانيا”.

جاء ذلك في تغريدة له على (تويتر) أعلن فيها أنه سيستضيف بعد ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء ماريو دراغي بالبيت الأبيض

ومن المتوقع أن تسيطر الحرب في أوكرانيا على أجندة اللقاء الذي يأتي غداة إعطاء بادين الضوء الأخضر لآلية تسريع تزويد كييف بالأسلحة مستوحى من إجراء يعود لعام 1941 سمح للولايات المتحدة في عهد فرانكلين روزفلت بتسليح الجيش البريطاني ضد هتلر.

كما أن هناك العديد من الملفات الاخرى، بدءًا من ملف أمن الطاقة المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحرب في أوكرانيا، مكافحة كوفيد-19 مع التركيز على اللقاحات إلى البلدان النامية، الأمن الغذائي بسبب الحرب في أوكرانيا، تغير المناخ، وأيضا الأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل والعلاقات مع الصين.