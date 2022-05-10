إيطاليا: 158 وفاة جديدة جراء كوفيد وتسجيل 56 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية اليومية الخاصة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 صدرت مساء الثلاثاء (10 أيار/مايو) تسجيل 158 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و56 ألفا و15 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وارتفعت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات إلى 15.1% مقابل 13.6% المعلنة أمس الاثنين.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 84 حالة وفاة والإصابات 17 ألفا و155 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، انخفض عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات (5 مرضى أقل) ليتراجع عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم إلى 358 سريرا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بواقع 156 مريضا) لتصل إجمالا إلى 8 آلاف و579.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية المؤكدة) يبلغ 16 مليون و872 ألفا و618، حصد الوباء أرواح 164 ألفا و731 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم اليوم إلى 15 مليون و624 ألفا و915.