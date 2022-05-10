دي مايو يشارك باجتماع مراكش الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يشارك وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الثلاثاء في الاجتماع الوزاري لـ(التحالف الدولي ضد داعش) في مراكش برئاسة مغربية-أمريكية مشتركة.

وسيتحدث دي مايو في الجلسة المخصصة للعراق وسورية، وهما دولتان مركزيتان من أجل عمل التحالف، كما يعيد التأكيد على الالتزام الإيطالي في أفغانستان والقارة الأفريقية، حسب المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية، والتي أشارت إلى أن إيطاليا “تعد أحد المساهمين الرئيسيين في أنشطة الدعم والتدريب لقوات الجيش والشرطة في العراق، سواء من خلال تواجدها على الأرض أو من خلال الأموال المخصصة لاستقرار المناطق المحررة من داعش”.

كما تمول إيطاليا أيضًا -وفق المذكرة- مشاريع في شمال شرق سورية في مجالات الزراعة والصحة والتعليم وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية وتعزيز قطاعات الحكم المحلي، وكان آخرها مساهمة بمبلغ مليون يورو لليونيسف من أجل برنامج إعادة إدماج قاصرين في المجتمعات السورية.

كما سيتضمن اجتماع مراكش الوزاري لقاءً لمجموعة التركيز الأفريقية (AFG) ، التي تم إنشاؤها بمبادرة من إيطاليا وتشارك في رئاسته. ويكمن عمل المجموعة في “تعزيز نهج يجمع بين البعد الأمني ​​والحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة التطرف بالتركيز على الملكية الأفريقية لمبادرات مكافحة الإرهاب، كما أفادت المذكرة.

تأسس التحالف في أيلول/سبتمبر 2014، ويتكون حاليًا من 85 دولة ومنظمة ويتميز بنهج متعدد الأبعاد لمكافحة الإرهاب مع التركيز على الاستقرار والمقاتلين الأجانب والاتصالات ومكافحة مصادر التمويل.