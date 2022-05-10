رئيس وزراء إيطالي سابق: روسيا مخطئة ولكن من أجل السلام ينبغي الاخذ بالاعتبار دوافعها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ماسيمو داليما إن “روسيا مخطئة، ولكن إذا أردنا السلام، فسيتعين علينا أيضًا أن نأخذ في الاعتبار دوافع أولئك الذين هم على خطأ”.

وأضاف داليما، الذي ترأس مرتين حكومة لليسار الديمقراطي بين عامي 1998-2000، في ندوة بالعاصمة روما الثلاثاء “أنا من بين أولئك الذين يؤيدون خيار الحكومة إرسال الأسلحة، لأنه إذا استسلمت أوكرانيا فلن يكون هناك مجال للسياسة وينبغي استئناف العمل السياسي الآن”.

وتحدث داليما عن “الحاجة كي تشعر روسيا بالأمان، ومن ثمّ يجب علينا أيضًا الاهتمام بشأن حقوق الأقليات الناطقة بالروسية التي تعيش في دول تنتمي للاتحاد السوفيتي سابقا”. وقال “عندما وجدت نفسي أتحمل مسؤوليات حكومية اضطررت لإدارة نزاعين، في كوسوفو ولبنان. وفي كلا المرتين عملنا من أجل السلام وحققنا بعض النجاح”.

وأضاف داليما “أعتقد أن فكرة إجراء مفاوضات تتوصل فيها روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هي غير واقعية. بالنسبة لي، ما يجب القيام به هو أولاً وقبل كل شيء وقف إطلاق نار بضمانات دولية”، يعقب ذلك “فتح طاولة مفاوضات لا تعني روسيا وأوكرانيا حصرا، لأنه بدون شك في أن أوروبا وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة لا يمكنهم إلا أن يكونوا أطرافًا في مفاوضات من هذا النوع تهدف إلى التوصل إلى اتفاق يشمل استعادة وحدة أوكرانيا، وحقوق الأقليات الروسية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات مينسك وأمن روسيا وأوكرانيا وهيكل أمني في أوروبا”.