وزير الخارجية الإيطالي: إعادة بدء المفاوضات لوقف إطلاق نار مستمر في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مراكش – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، على “الحاجة لالتزام بمفاوضات بناءة وضرورة استئناف طاولات الحوار بين روسيا وأوكرانيا من أجل وقف دائم لإطلاق النار يسمح بإنقاذ المدنيين الأبرياء وبدء مسار يؤدي إلى إنهاء الأعمال العدائية”.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات من مراكش لدى ختامه لقاء مع رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة، أنه “نعمل معا لتحقيق السلام من خلال حل دبلوماسي يؤدي إلى تهدئة الصراع”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن “من الضروري العمل على الحد من تأثيرات الحرب، لا سيما فيما يتعلق بأزمة الغذاء”، مبيناً أن “إيطاليا ملتزمة بشدة بهذا الأمر ونحن نعمل مع منظمة الفاو لتطوير الآليات اللازمة لتخفيف وقع الحرب على فئات السكان الأكثر ضعفاً”.