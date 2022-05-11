وزير الدفاع الايطالي: البرلمان كان واضحا بشأن هدف إرسال اسلحة لاوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نوه وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني بأن “البرلمان كان واضحا جدا بأن إرسال شحنة أسلحة يهدف إلى السماح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها ومواطنيها من العدوان الروسي”، وذلك في إشارة إلى تصريحات قياديين بحركة خمس نجوم وحزب الرابطة بالائتلاف الحاكم انتقدوا فيها موقف الحكومة حيال الحرب.

وقال غويريني في تصرحات إذاعية الاربعاء أن دور إيطاليا هو “استمرار لالتزامنا المقرر من مجلس النواب، لكن هذا الالتزام لا يمكن فصله عن العمل والجهود الدبلوماسية التي نبذلها مع الدول الأوروبية الأخرى للتوصل إلى وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات” بين الكرملين وكييف

وفيما يتعلق بالالتزام على الجناح الشرقي لحلف شمال الاطلسي (ناتو)، قال غويريني “نحن متواجدون بالفعل في لاتفيا ورومانيا ، وسيتم إضافة التزام آخر مع الدول الحليفة على الجناح الجنوبي الشرقي في المجر أو بلغاريا”.

وكان حلف شمال الاطلسي قد أقر بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا إنشاء مجموعات قتالية متعددة الجنسيات في شرق أوروبا تشمل المجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا.