إيطاليا: التزام مع المغرب بالسلام والتنمية في الساحل الإفريقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مراكش – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن “إيطاليا والمغرب ملتزمتان بشدة بتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، وهما تعملان معا لتعزيز السلام والتنمية في هذه المنطقة”.

وقال الوزير دي مايو في تصريحات من مراكش، حيث يشارك بالاجتماع الوزاري للتحالف الدولي المناهض لتنظيم (داعش)، إن الأمر يتعلق بحدث ذي “أهمية سياسية كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأضاف دي مايو “أنا سعيد جدًا بهذا الاجتماع، وهو أمر أساسي للعلاقات الثنائية، بل وكذلك من ناحية المساهمة التي يمكن أن نقدمها في جوّ من التعاون والشراكة بمنطقتي المتوسط ​​وشمال إفريقيا أيضاً”.