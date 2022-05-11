غوتيريش: لا فرص لاتفاق سلام أو لوقف إطلاق نار شامل بأوكرانيا حاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيينا- رأى الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أنه “في الوقت الحاضر، لا توجد فرص فورية لاتفاق سلام أو لوقف إطلاق نار شامل” في أوكرانيا

ولكنه اضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك الاربعاء مع الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلن في فيينا، “هذه الحرب لن تستمر إلى الأبد. ستكون هناك لحظة تكون فيها مفاوضات سلام على الطاولة وآمل أن يكون من الممكن فيها، تماشياً مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، إيجاد حل للمشكلة”. وقال غوتيريش “بالطبع، فإن مساعيي الحميدة متاحة تمامًا، وأنا مستعد لأفعل كل ما بوسعي لأكون قادرًا على التعاون عندما نغتنم تلك اللحظة، لكنها ليست في الأفق القريب”.

واشار الامين العام إلى أن الجهود الدبلوماسية الاممية تركزت على شيئين: “أولاً ، تحسين ظروف الإجلاء والمساعدات الإنسانية عن طريق الممرات والاتفاق الذي تم التوصل إليه بأن تعمل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر معًا، والذي اعتقد أنه في حد ذاته، حقيقة تاريخية”. وثانيا-أضاف غوتيريش- “التمكن من التعاون مع سلطات موسكو وكييف للسماح بإجلاء المدنيين من (مجمع) أزوفستال في ماريوبول ، وآخرين قليلين من مدينة ماريوبول”، مشيرا إلى أن هذا “يدل على أنه لا يزال هناك الكثير الذي يمكننا القيام به دبلوماسيا لإنقاذ الأرواح وتحسين الوضع الإنساني المأساوي في الصراع”.

كما لفت الامين العام إلى أنه إضافة إلى هذا الجانب، تم تركيز الجهود على “الحاجة لإعادة منتجات الغذاء في أوكرانيا والغذاء والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية على الرغم من الحرب”. وقال “هذا شيء عملنا فيه بجد أيضًا، وهو بالطبع قضية أكثر تعقيدًا”.