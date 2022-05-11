دي مايو: “مستوى تعاون ممتاز” مع المغرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مراكش – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن هناك “دينامية كبيرة” في “العلاقات بين إيطاليا والمغرب”، التي وصلت إلى “مستوى ممتاز من التعاون الثنائي في جميع القطاعات، ولا سيما السياسية، الدبلوماسية، الأمنية ومكافحة الإرهاب”.

وأضاف الوزير دي مايو خلال لقائه نظيره المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء، على هامش مشاركته بالاجتماع الوزاري للتحالف الدولي المناهض لتنظيم (داعش): “شددت على أهمية الدور الذي تلعبه الرباط كقطب للاستقرار في منطقتي الساحل والمتوسط ​​الموسعة، بفضل الإصلاحات التي نفذها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس”.

ثم أعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن “الاهتمام القوي بالحفاظ على الإطار القانوني الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وتعزيزه بشراكة غدت أقوى من أي وقت مضى”.

وذكر دي مايو، أنه لذلك “أنا مقتنع بأن منتدى الأعمال الذي سيتم تحديده بين اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا) والاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيحقق فوائد كبيرة من حيث تعاون وتكامل أكبرين بين نظامي الإنتاج الاقتصادي، بهدف إعادة إطلاق التعاون وازدهار منطقة المتوسط​​”.