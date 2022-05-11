دراغي لـ بايدن: بوسع ليبيا أن تكون موردا كبيرا للغاز والنفط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- واشنطن- اشار رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي خلال لقائه مع الرئيس الامريكي، جو بايدن مساء أمس الثلاثاء في البيت الابيض إلى أن بوسع ليبيا أن “تكون موردا كبيرا للغاز والنفط، ليس فقط لإيطاليا ولكن لكل أوروبا”.

ووفق مصادر حكومية إيطالية، فإن دراغي أضاف متسائلا “ماذا يمكنك عمله؟” ليرد عليه بايدن “يجب أن نعمل معًا لتحقيق الاستقرار في البلاد”.

وكان دراغي قد لفت خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى ان “إيطاليا تعتبر استراتيجية كجسر مع شمال أوروبا”، و”إن تقليص واردات الوقود الأحفوري من روسيا يجعل من الحتمي أن تنظر أوروبا إلى البحر الأبيض المتوسط ​​لتلبية احتياجاتها”. وأردف “أنا أشير إلى حقول الغاز، كوقود انتقالي، ولكن قبل كل شيء إلى الفرص الهائلة التي تتيحها مصادر الطاقة المتجددة في إفريقيا والشرق الأوسط”.