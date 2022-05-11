مسؤول إيطالي: سعي لإعادة فتح مسار سياسي مع الكرملين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب مسؤول إيطالي عن الاقتناع بأن من الضروري “العمل بعناد واستمرار لإعادة فتح مفاوضات ذات مصداقية، وإقامة مسار سياسي مع الكرملين، في مفاوضات جادة تضع حداً لهذه الفظائع”، في أوكرانيا.

وقال أمين سر الشؤون الأوروبية فينتشينتسو أميندولا، في مقابلة مع برنامج “على الهواء” الذي يبثه موقع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، الأربعاء، إن “هذه هي الوظيفة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بفضل (إيمانويل) ماكرون الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والذي سنصر عليه أيضًا أمام إنكار الكرملين، لأن الحل السياسي هو ما يمكن أن يؤدي إلى نهاية القصف والعنف ضد المدنيين”.

وأشار أميندولا إلى أنه “لولا المقاومة الجريئة للشعب الأوكراني اليوم، ما كنا لنناقش الانفتاح على المفاوضات”. وأردف: “بدون مقاومة ميدانية أوكرانية، لكنا نتحدث عن حكومة ألعوبة في كييف أو استسلام من وجهة نظر عسكرية”.

وذكر المسؤول الإيطالي، أن إمكانية الحديث عن مسار المفاوضات تتاح من خلال “الدعم الذي قدمه حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي للشعب الأوكراني”، بالاعتراف بـ”الحق بمقاومة الغزو غير المشروع المنصوص عليه في القانون الدولي للدفاع عن السيادة الأوكرانية”، بينما “كان هدف الكرملين قطع رؤوس قادة دولة حرة وذات سيادة”.