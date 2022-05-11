أميندولا: التلاحم الوطني ضروري لمعالجة آثار الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول إيطالي إن “هذه سنة درامية من نواح كثيرة ونحتاج إلى تماسك وطني”، وقبل كل شيء “لمواجهة مأساة الحرب وآثارها الاقتصادية، لمتابعة أموال الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR)، التي تهدف إلى حماية العمال والشركات من ارتفاع الأسعار وعواقب الأزمة الاقتصادية”.

وأضاف أمين سر الشؤون الأوروبية فينتشينتسو أميندولا، في مقابلة مع برنامج “على الهواء” الذي يبثه موقع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، الأربعاء، أن “هذا العمل يحتاج الى وحدة كل القوى السياسية”، مبيناً بهذا الصدد أن “إيطاليا تدعم رؤية الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي إيمانويل ماكرون لإنشاء مجتمع سياسي”، لأن “مأساة الحرب ستحدث تغييرات جذرية على المستوى الأوروبي”.

ومعرباً عن الأمل بـ”مرحلة من الشجاعة والابتكار، يجب ألا نخاف من إعادة النظر بالمعاهدات التي تصب بالمصلحة المشتركة”، بهدف “جعل أوروبا جهة فاعلة عالمية مستقلة وقادرة على الاستجابة لأزمات مثل أزمة الحرب”.

وذكّر أميندولا بأن “المعاهدات المعمول بها اليوم تعود إلى ما قبل 15 عامًا والعالم قد تغير. إذ تواجه أوروبا تحديات جديدة، تتعلق بالطاقة، الاقتصاد المستدام، الاتحاد من أجل الصحة، التوسع السياسي لقوتها مع دول مثل أوكرانيا، مولدوفا، جورجيا وغرب البلقان”. واختتم بالقول إنه “باختصار، يجب تعديل الهيكل المؤسسي”.