إيطاليا: وصول 222 مهاجراً إلى سواحل لامبيدوزا ليلاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن استئناف تدفقات الهجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، التي وصل إليها ما مجموعه 222 مهاجراً بين عشية وضحاها بعد أيام من التوقف من ناحية الوافدين الجدد.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “تم اعتراض القاربين اللذين كانا يحملان المهاجرين على متنهما من قبل رجال هيئة حماية الموانئ على بعد عشرين ميلاً بحرياً عن ساحل الجزيرة”، مبينةً أن “على القارب الأول الذي يبلغ طوله حوالي 8 أمتار، والذي تم الاستيلاء عليه، كان هناك 112 مهاجراً، من بينهم امرأتان”، أما “القارب الثاني الذي ترك يهيم على غير هدى، فقد كان هناك 110 شخصاً، بينهم 11 امرأة”.

وخلصت المصادر الأمنية إلى القول إنه “بعد هبوط المهاجرين على رصيف فافالورو، وإخضاعهم للفرز الطبي الأولي، تم ترتيب نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”.