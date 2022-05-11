دراغي: بايدن يؤيد وضع سقف لسعر الغار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن يؤيد افتراضية وضع سقف لسعر الغار، لكنه يميل إلى تثبيت أسعار النفط بشكل أكبر.

وفي مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في واشنطن، أضاف دراغي، أن “عرضت على بايدن ووصفت له أيضًا مدى ضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات لمعالجة مشكلة أسعار الطاقة التي بدأت قبل الحرب ثم تفاقمت خلالها”.

وتابع رئيس الحكومة، أن “الأساسي في الأمر هو أن الأمور على مستوى الطاقة بدأت تسوء قبل عام ونصف من الحرب”، مبيناً أنه “وضع يجب مواجهته معًا”، وأن “إيطاليا تنشط للغاية في مجال تقليل الاعتماد على الغاز”.

وأشار دراغي إلى أنه “ذكّرت بايدن بإمكانية وضع سقف على أسعار الغاز، وهي فرضية مرحب بها حتى لو كانت الإدارة الأمريكية تفكر بوضع سقف سعر للنفط أكثر من الغاز”، لذلك “تقرر أن نتحدث عن هذا الأمر مرة أخرى قريبًا”.