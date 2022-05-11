إيطاليا: إصابات كوفيد 42249 و115 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 42249 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء البلاد اليوم الأربعاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 115 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الوباء إلى 164,846 شخصاً”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم اجراء 294,611 تحليل كشف عن العدوى خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 14.3٪”.

ولفتت النشرة إلى “انخفاض عدد حالات الاستشفاء بفارق 167 مقارنة بالأمس، ليصل الإجمالي إلى 8412 حالة”، وأن “في أقسام العناية المركزة هناك 20 حالة أقل مقارنة بيوم أمس ليصبح المجموع 338 شخصاً”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “هناك 1,041,196 شخصًا إيجابيًا حاليًا من ناحية الإصابة بالعدوى”، وهم أقل بـ41,776 حالة”، وأن “العدد التراكمي للمصابين منذ بدء انتشار الوباء، بلغ 16,915,301 شخصًا”، بينما “لمس عدد المتعافين عتبة الـ15,709,259″، إذ “ارتفع بحاصل 84,344 حالة”.