دراغي: الحرب الأوكرانية الروسية قلبت موازين القوى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن – رأى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن الحرب الأوكرانية ـ الروسية قد قلبت موازين القوى.

وفي مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في واشنطن، أضاف دراغي، أن حرب أوكرانيا ضد روسيا “كانت تجسد رواية داود النبي ضد العملاق جوليات، والآن لم يعد لهذا الأخير وجوداً وروسيا لم تعد تلك التي لا تقهر”.

وتابع رئيس الحكومة، أن هذه الحرب قد “غيرت وجه” الاتحاد الروسي، “ففي البداية كانت حربًا تمثل جوليات وداود”، أي “في الأساس دفاع يائس بدا أنه فشل أيضاً، واليوم تغير المشهد، وانقلب رأسًا على عقب تمامًا، وبالتأكيد لم يعد لجوليات وجود”.

وخلص دراغي مشيراً إلى أنه “بالتأكيد ما كان يبدو أنه قوة لا تقهر في ميدان الحرب ومع كل ما يمتلك من الأسلحة التقليدية، ثبت أنه ليس ذلك الذي لا يقهر”.