أميندولا: الاتحاد الأوروبي يتحرك بطريقة هيكلية لتنويع مصادر الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال أمين سر الشؤون الأوروبية فينتشينتسو أميندولا، إن “العقوبات ضد روسيا إجراءات تقييدية تهدف لإعطاء إشارة واضحة من ناحيتنا لوقف فظائع الحرب”. لكن “في الوقت نفسه، فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، نحن نتحرك بطريقة هيكلية لتحرير أنفسنا من المورد الموحد وتنويع مصادر الطاقة”.

وأضاف أميندولا، في مقابلة مع برنامج “على الهواء” الذي يبثه موقع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، الأربعاء، أن “الاتحاد من أجل الطاقة، من مأساة الحرب هذه، أصبح مساهمة يجب على الاتحاد الأوروبي الاقدام عليها بشجاعة وقوة كبيرتين”.

وأشار أميندولا إلى “التحرك معًا، اختيار برنامج مشترك لإلغاء ثلثي واردات الغاز الروسي في الأشهر المقبلة”، مذكراً بأنه “في نهاية أيار/مايو، ستكون هناك قمة لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مشاريع اتحاد الطاقة للغاز والنفط والفحم”، حيث “تقدم المفوضية خطط خيارات، أو حزمة من شأنها دفع الاتحاد الأوروبي نحو الأفضل”.

وأوضح المسؤول الإيطالي، أن “الاستقلالية ستعتمد أيضًا على الاستثمارات المشتركة، الاتصالات التي ستجعل سوقنا أكثر استقلالية، حتى بالتوجه نحو جنوب البحر المتوسط​​، أفريقيا. وهنا ستلعب إيطاليا دورًا ذا أولوية”.