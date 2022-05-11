دراغي: توافق مع بايدن لدعم كييف وتساؤل عن سبل بلوغ السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن هناك توافقاً مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن لدعم كييف، لكن هناك بالمقابل تساؤل عن سبل تحقيق السلام.

وفي مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في واشنطن، أضاف دراغي: “أشكر الرئيس (جو) بايدن والإدارة الأمريكية على الترحيب الرائع. لقد جرت الاجتماعات بشكل جيد للغاية، وقد أعرب بايدن عن الشكر لإيطاليا، كونها شريك قوي، موثوق ومحاور ذو مصداقية”.

وتابع رئيس الحكومة القول، “رفعت الشكر لبايدن على دور الشراكة الذي يلعبه في ظل هذه الأزمة”، فضلا عن “التوافق مع جميع الحلفاء”. وأردف: “نحن نتفق على دعم أوكرانيا وممارسة الضغوط على موسكو”، لكن “يجب علينا أيضًا أن نسأل أنفسنا عن كيفية بناء السلام”، مبيناً أن “عملية التفاوض صعبة، وأن النقطة الأولى تكمن في كيفية صياغتها”.

وأشار دراغي إلى أن “مسار المفاوضات صعب للغاية، لكن الخطوة الأولى هي كيفية بناء هذا المسار التفاوضي”، لأن “السلام الذي ينبغي تحقيقه يجب أن يكون ذلك الذي تريده أوكرانيا، وليس السلام الذي يفرضه الآخرون ولا حتى الحلفاء”.