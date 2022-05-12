دراغي: علينا الاستمرار في دعم أوكرانيا وعمل كل ما يمكن من أجل السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- رأى رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي أنه “يتعين علينا الاستمرار في دعم شجاعة الأوكرانيين، الذين يقاتلون من أجل حريتهم ومن أجل سلامتنا جميعًا وفي تحميل روسيا التكاليف من خلال التحرك بسرعة مع حزمة العقوبات الأخيرة”.

وأضاف دراغي في خطاب بالمجلس الاطلسي في واشنطن مساء أمس الاربعاء، بعد تسلمه جائزة (الزعيم الدولي المتميز) من المجلس: “لكن يجب علينا أيضًا أن نفعل كل شيء ممكن للتوصل لوقف إطلاق النار ولسلام دائم”.

وحسب رئيس الوزراء الايطالي، فإن “الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب فيما نسميه تحولا في نهج الجغرافيا السياسية، فقد عزز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعزل موسكو، وأثار تساؤلات عميقة بشأن الصين. ولا تزال هذه التحولات جارية”، والتي “من المؤكد تبقى معنا لفترة طويلة”.