دي مايو إلى ألمانيا للمشاركة بالاجتماعات الوزارية لمجموعة السبع والناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا أن وزير الخارجية، لويجي دي مايو ، سيتواجد في ألمانيا اعتبارًا من اليوم للمشاركة في اجتماعات مجموعة السبع وحلف شمال الاطلسي (ناتو) الوزارية.

وحسب المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية الخميس، سيناقش رؤساء دبلوماسية مجموعة السبع، الذين سيجتمعون في الفترة من 12 إلى 14 أيار/مايو في (شليسفيغ – هولشتاين)، “الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الإقليمية والعالمية، وأزمة المناخ وتأثيرها على الأمن، وقدرة الديمقراطيات على الصمود”، إضافة إلى “الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وأفريقيا”.

وسوف يفتتح دي مايو النقاش لتبادل الآراء المخصص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما ستشهد العاصمة برلين اجتماعا غير رسمي لوزراء خارجية حلف شمال الاطلسي في يومي 14 و 15 أيار/مايو لمناقشة تأثير الوضع في أوكرانيا على الأمن الأوروبي الأطلسي والتحضير لقمة الحلف المقبلة في مدريد.