إيطاليا: وصول 108 مهاجرين إلى لامبيدوزا خلال الليل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن 108 مهاجرين هبطوا على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية خلال الليل.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه “تم اعتراض القارب الذي كان المهاجرون على متنه الليلة الماضية قبالة سواحل الجزيرة من قبل زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية، الذي بعد انتشال المهاجرين، تركوا قاربهم يهيم على غير هدى”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “بعد إجراء الفحوصات الطبية الأولية، نُقل المهاجرون القادمون من بنغلاديش، سورية، مصر وباكستان إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”، التي “أصبح يوجد فيها حاليًا 372 ضيفًا”.