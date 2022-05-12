زيلينسكي: دراغي على حق، يمكننا فوز الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي على حق، إذ يمكننا الفوز في الحرب.

وفي نشر استباقي لمقتطفات من مقابلة مع الصحفي الإيطالي برونو فيسبا خلال برنامج (بورتا أبورتا) في حلقته التي ستبث هذه الليلة على محطة التلفزة الوطنية الأولى (راي 1)، أضاف زيلينسكي، أن “القوات المسلحة الروسية أكبر أربع مرات من قواتنا، حجم دولتهم يفوق دولتنا بثمانية أضعاف، لكننا أقوى بعشر مرات”.

وتابع الرئيس الأوكراني: “نحن لسنا في ظروف متساوية”، من ناحية القوة العسكرية “لكن العالم متحد من حولنا. دراغي على حق: يمكننا الفوز لأننا نناضل من أجل الحقيقة ويجب ألا نكون وحدنا في هذا الأمر”.

وذكر زيلينسكي، أنه لإنقاذ رجال كتيبة آزوف “نحن نقوم بكل ما هو ممكن، وكل ما يعتمد علينا يجب علينا القيام به. نحن لا نتوقف، نحن نقاتل من أجل كل شخص وكل مدني. لقد تم إبعاد المدنيين عن مصنع الصلب الآن. والقضية الآن تتعلق بالجنود، ونحن مستعدون لمقايضتهم”.

وأضاف الرئيس، أنه حول هذا الموضوع “تحدثت إلى الرئيس الفنلندي الذي سيتصل ببوتين”، كما “إنني ممتن للأمم المتحدة والصليب الأحمر الذين رافقا المدنيين واستعدادهما للمساعدة”، لكن “الأمر الآن بين يدي الجانب الروسي”.