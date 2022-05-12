البابا يدعو للقضاء على غياب المساواة والتمييز في عالم اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا البابا فرنسيس إلى القضاء على غياب المساواة والتمييز في العالم الحاضر.

وفي رسالته تحت عنوان: “بناء المستقبل مع المهاجرين واللاجئين”، التي صدرت الخميس، لمناسبة اليوم العالمي الـ108 للمهاجرين واللاجئين الذي يُحتفل به في 25 أيلول/سبتمبر المقبل، قال البابا إن “مشروع الله شامل بشكل أساسي ويضع في المحور سكان الضواحي الوجودية. ومن بينهم العديد من المهاجرين واللاجئين والمشردين وضحايا الاتجار بالبشر”.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد كتب الحبر الأعظم في الرسالة: “إنَّ بناء ملكوت الله يتمُّ مع الأشخاص الأكثر ضعفًا، لأنه بدونهم لن يكون الملكوت الذي يريده الله. وبالتالي يعتبر إدماجهم شرطًا ضروريًا للحصول على الجنسية الكاملة”. وأكد على أن “بناء المستقبل مع المهاجرين واللاجئين يعني أيضًا الاعتراف والتقدير لما يمكن أن يقدمه كل منهم في عملية البناء”.

وتابع البابا القول، إنَّ “التاريخ يعلمنا في الواقع أن مساهمة المهاجرين واللاجئين كانت أساسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعاتنا. ولا تزال كذلك حتى اليوم. إن عملهم وقدرتهم على التضحية وشبابهم وحماسهم يُغني الجماعات التي تستقبلهم، لكن يمكن لهذه المساهمة أن تكون أكبر بكثير إذا تم تقديرها ودعمها من خلال البرامج الموجّهة. إنها إمكانات هائلة، جاهزة للتعبير عن نفسها، إذا أتيحت لها الفرصة فقط”.

وأشار فرنسيس إلى أن “وجود المهاجرين واللاجئين يمثِّل تحديًا كبيرًا، ولكنه أيضًا فرصة للنمو الثقافي والروحي للجميع. بفضلهم لدينا الإمكانيّة لكي نعرف العالم وجمال تنوعه بشكل أفضل. يمكننا أن ننضج في الإنسانية وأن نبني معًا “نحن” أكثر شمولاً. في الجهوزيّة المتبادلة، تولد فسحات للمواجهة المثمرة بين الرؤى والتقاليد المختلفة، التي تفتح العقل على وجهات نظر جديدة. كما نكتشف أيضًا الغنى الموجود في الأديان والروحانيات التي لا نعرفها، وهذا الأمر يدفعنا إلى تعميق قناعاتنا”.