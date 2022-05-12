منظمة إنسانية: 24 مهاجراً وسط الأمواج في منطقة البحث والانقاذ المالطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت منظمة إنسانية أن 24 شخصاً يبحرون على متن قارب تحت رحمة الرياح والأمواج، معرضون للخطر في منطقة البحث والإنقاذ المالطية”.

وقد تم إطلاق هذا الإنذار من قبل مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، الذي نقل عن المهاجرين قولهم “إنهم في عرض البحر منذ 4 أيام، ولم يعد لديهم طعام أو ماء”.

وذكر المشروع الإنساني في تغريدة على مدونة (تويتر) الخميس، أن “وضع المهاجرين خطير حقًا ونخشى على حياتهم، فهم يواصلون محاولة منع الماء من التسرب إلى القارب، بينما ترتفع الأمواج”، وهم يقولون “لا نعرف إذا كان بإمكاننا الصمود لمدة ساعة أخرى”.

يُذكر أن (Alarm Phone)، تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا. وهو يكرس خط هاتف مباشر منظم ذاتياً، للاجئين الذين يواجهون صعوبات في مياه البحر المتوسط، على متن القوارب المنكوبة، ليوفر لهم فرصة للنجاة.