رئيس أوكرانيا: لا يمكننا قبول رفرفة رايتنا مع تلك الروسية يوم جمعة الآلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه، لا يمكننا قبول أن ترفرف رايتنا مع تلك الروسية في رتبة درب الصليب للبابا يوم جمعة الآلام في الملعب الروماني القديم (كولوسيوم).

وفي نشر استباقي لمقتطفات من مقابلة مع الصحفي الإيطالي برونو فيسبا خلال برنامج (بورتا أبورتا) في حلقته التي ستبث هذه الليلة على محطة التلفزة الوطنية الأولى (راي 1)، أضاف زيلينسكي، أن البابا فرنسيس “قام ببعض المحاولات للتوصل إلى هدنة بين بلدينا. أنا أحترم البابا. لكن لم نتمكن من قبول تلك الصورة لامرأة روسية وامرأة أوكرانية تحملان علمي البلدين معا”.

وتابع الرئيس الأوكراني، أن “هذا العلم ليس هو ذلك نفسه الذي يتم رفعه خلال المسابقات الأولمبية على سبيل المثال، إنها الراية التي يقتلوننا تحتها اليوم”، لذلك “فعندما اقترح البابا هذين العلمين معاً، كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لنا”.