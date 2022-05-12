زيلينسكي: انسحاب القوات المسلحة الروسية من أرضنا خطوة أولى للحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن انسحاب القوات المسلحة الروسية من ترابنا الوطني هي الخطوة الأولى لإجراء الحوار.

وفي نشر استباقي لمقتطفات من مقابلة مع الصحفي الإيطالي برونو فيسبا خلال برنامج (بورتا أبورتا) في حلقته التي ستبث هذه الليلة على محطة التلفزة الوطنية الأولى (راي 1)، أكد زيلينسكي، أن “علينا أن نُخرج القوات المسلحة الروسية من أراضينا، فليس لدينا جيش على الأراضي الروسية. عليهم تحرير قرانا ومنازلنا وإعادة ما نهبوه إلينا”.

وتابع الرئيس الأوكراني: “إن على الروس الذهاب بعيدا وتحمل المسؤولية على ما فعلوه”. وأردف: “كشعب، لا يمكننا المساومة على استقلالنا. كحد أدنى، يجب عليهم ترك الأراضي التي احتلوها منذ 24 شباط/فبراير. إنها الخطوة الأولى التي تقوم عليها إمكانية التحدث عن أي شيء” لاحقاً، “لكننا لا نسمع أية إجابات عن هذا السؤال”.