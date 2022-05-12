إيطاليا: 39,317 إصابة بكوفيد و130 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 39,317 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء إيطاليا اليوم الخميس.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 130 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 164,976 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية تم اجراء 268,654 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 14.6٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “هناك حاليا 8158 مريضا في المستشفى يعانون من أعراض الوباء”، وهم “أقل بفارق 254 حالة مقارنة بيوم أمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “تم تحويل 334 شخص إلى وحدات العناية المركزة بالمستشفيات”، وهم “أقل بأربعة حالات عن يوم أمس”.