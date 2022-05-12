الرئيس الأوكراني: لا أرى فرقًا بين مواقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن الاقتناع بأنه ليس هناك فرقاً في المواقف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي نشر استباقي لمقتطفات من مقابلة مع الصحفي الإيطالي برونو فيسبا خلال برنامج (بورتا أبورتا) في حلقته التي ستبث هذه الليلة على محطة التلفزة الوطنية الأولى (راي 1)، أضاف زيلينسكي، أن “الحوار اليوم ليس ممكنا بدون موقف، لا أقصد أن يكون متصلباً، بل قوياً من ناحية أعمال الاتحاد الروسي”.

وتابع الرئيس الأوكراني: “يجب استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية، وأنا مقتنع بأن القيم توحدنا، لكن بدون قوات مسلحة قوية، فإن وضع اساس للمفاوضات مع روسيا لن يكون قويا”. واختتم بالقول إنه في هذا المجال “لا أرى فرقاً بين الموقفين الأوروبي والاميركي”.