إيطاليا: وصول 85 مهاجراً إلى مقاطعة كالابريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ريجّو كالابريا – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول 85 مهاجراً عند الفجر إلى ساحل لوكريدي بعد أن أنقذهم زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية وهم على متن قارب كان يبحر قبالة بلدة كابو سبارتيفينتو التابعة لجزيرة ساردينيا.

وأضافت المصادر ذاتها أن “من بين المهاجرين القادمين من مصر، إيران وأفغانستان، هناك أيضًا نساء، قصر وطفل يبلغ من العمر بضعة أشهر فقط”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول، إنه “بعد نقل المهاجرين إلى ميناء (ديللي غراتسيي) التابع لمحافظة روتشيلّا يونيكا، قدم لهم رجال الصليب الأحمر الإسعافات الأولية اللازمة ووضعوهم في مركز للاستقبال الأولي”.