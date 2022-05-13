إيطاليا: فجوة الفقر التعليمي بين الشمال والجنوب تؤثر على الأطفال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلط ناشط إنساني إيطالي الضوء على أن “الفجوة في مجال الفقر التعليمي بين شمال البلاد وجنوبها تؤثر بشكل خاص على الأطفال والشباب”.

هذا ما جاء على لسان رئيس منظمة “مع الأطفال” ماركو روسّي دوريا، بمناسبة إطلاق دعوة “أدوات التنمية” بقيمة 3 ملايين يورو، والتي روجت لها منظمته وصندوق الودائع والقروض (Cdp)، في مجال صندوق مكافحة فقر تعليم الأحداث، لدعم تنمية المهارات العلمية والتكنولوجية للشباب في الجنوب.

وقال دوريا، إن “تعزيز المهارات الأساسية للقصر من خلال تعزيز سحابة التخصصات في سياقات المحافظات الكائنة في المناطق الجنوبية، يمثل خطوة أولى في محاولة التغلب على هذه الفجوة”، لافتاً إلى أن “العائلة الأصلية ومسقط الرأس لا يزال لهما تأثيرًا كبيرًا على مستوى التعليم والمهارات التي يمكن للقصر الوصول إليها”.

وذكر رئيس المنظمة، أنه “وفقًا لأحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء (إستات)، فمن بين المسجلين في السنة الثانية بالمدارس الثانوية العليا في العام الدراسي 2018-2019، لم يصل 30٪ إلى المستوى الكافي في مهارات القراءة والكتابة”.

واسترسل: “في المناطق الجنوبية، تبلغ النسبة المئوية للقصر الذين يفتقرون للمهارات الرياضية الكافية 53٪، وكذلك تصل نسبة امتلاك جهاز كومبيوتر وارتباط بالإنترنت في المتوسط​​، إلى أقل من 60٪، بينما تنخفض نسبة الأشخاص ذوي المهارات الرقمية المناسبة إلى 17٪”.

واختتم رئيس منظمة “مع الأطفال” بالقول، إن “عكس هذا المسار يمثل واجباً مدنياً كما هو مذكور في الفقرة 3 من الدستور”، فضلا عن “كونه دفعاً نحو التلاحم والتنمية المستدامة التي تقوم على نشر المعرفة”.