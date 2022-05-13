ميشيل: التهديد النووي الروسي يهم العالم بأسره

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طوكيو – قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن “روسيا تهاجم دولة أوكرانيا ذات السيادة من خلال إشارات مخزية وغير المقبولة إلى استخدام الأسلحة النووية”، مبيناً أن “هذا لا يهدد فقط أمن أوروبا وحسب، بل يرفع الرهان بشكل خطير ليشمل العالم بأسره”.

وكتب ميشيل في تغريدة على مدونة (تويتر) خلال زيارته هيروشيما، الجمعة “أنا مصمم بشكل أكبر على دعم الحرية في أوكرانيا والأمن في أوروبا والعالم”، وقد قال ذلك بعد أن رأى “العواقب المدمرة لاستخدام الأسلحة النووية”.

ومستشهدا بكلام الكرملين، قال المسؤول الأوروبي: “أود أن يستمع من يهددون اليوم باستخدام الأسلحة النووية مرة أخرى، إلى شهادة الناجية من القنبلة الذرية، كيكو أوغورا، كما فعلت أنا”. واختتم بالقول، إن “لدينا قواعد دولية ومؤسسات عالمية لنزع السلاح النووي والحد من التسلح”، لذلك “علينا أن نحميها ونقويها لضمان السلام والأمن”.