إيطاليا: رسوّ 142 مهاجراً خلال الليل على سواحل لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عمليات إنزال لا نهاية لها للمهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه، “بعد أيام من التوقف بسبب ظروف البحر السيئة، يستمر تتابع رسوّ زوارق الدورية التابعة لمكتب حماية الموانئ وقوات الشرطة المالية بلا هوادة على رصيف فافالورو”. في الواقع “في آخر 72 ساعة، مع 11 عملية رسوّ مختلفة، وصل 646 مهاجراً إلى كبرى جرز الأرخبيل الصقلي”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “تم اعتراض آخر قاربين في عرض البحر الليلة الماضية. على متن الأول الذي تم تتبعه على بعد حوالي 8 أميال بحرية عن ساحل الجزيرة، من قبل أفراد قوات الشرطة المالية، كان يسافر 22 تونسيًا، من بينهم 3 نساء والعديد من القصر”.

وتابعت: “بعد منتصف الليل بقليل، أنزل 120 مهاجراً على رصيف فافالورو، كانوا على متن قارب اعترضه زورق دورية قوات الشرطة المالية على بعد حوالي 5 أميال بحرية عن الجزيرة”. مبينةً أنه “بعد إجراء الفحوصات الطبية الأولية، نُقل جميع المهاجرين إلى النقطة الساخنة بمنطقة إيمبرياكولا”، والتي “سرعان ما عادت لتمتلئ، ففي الواقع، هناك في المبنى ما يقرب الـ700 ضيف حاليا”.